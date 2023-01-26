Jorge Salinas enfrenta por primera vez señalamientos de infidelidad.

En plena presentación de su nueva telenovela, Jorge Salinas enfrentó los rumores de que le fue infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con su nutrióloga.

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La versión, surgió debido a la publicación en las páginas de una revista, donde en unas fotografías en las que; sin embargo, no se aprecia del todo el beso que según se afirma, se dio con la susodicha.

Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático, pues esté en boca de todos ustedes

Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, ni la tengo y nunca la he tenido, les pido por favor que paren este tema mediático que no va a llegar a nada, lo tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth

Me parece qué hay hasta un video, no tengo nada más que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional

Jorge Salinas afirma que está viviendo en su casa con su familia.

Entorno a los rumores de que ya no vive con Elizabeth Álvarez o sí tiene pensado ejercer alguna acción legal en contra de la revista, dijo:

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Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia, yo no tengo ninguna intención de estar peleándome absolutamente por nada, les agradezco por su cobertura, les pido que por favor que entiendan que nunca más hablaré del tema

Y, sobre si cree que fue víctima de una trampa, dijo:

Pues mira, la verdad no creo. Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero, creo que fue desde esa vez

Por cierto, al inicio de la presentación y aunque habíamos sido invitados, se pidió a nuestro equipo salir del lugar donde se llevaba el evento, no obstante que el propio Jorge, había indicado que se nos permitiera ingresar.

