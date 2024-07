¿Last dance? Ellen DeGeneres anuncia su retiro tras fuertes polémicas

Ellen DeGeneres, una de las personalidades más icónicas (y polémicas) de la televisión estadounidense, ha anunciado su retiro del mundo del espectáculo tras más de 40 años de carrera. La famosa presentadora y cómica, reconocida por su exitoso programa ‘The Ellen DeGeneres Show', se despide del entretenimiento después de enfrentar múltiples controversias y acusaciones de mantener un entorno laboral tóxico. Esto fue lo que sucedió.

Eddie Murphy agradece a Dios por rechazar la cocaína que le ofrecieron John Belushi y Robin Williams [VIDEO] Eddie Murphy está agradecido de no haber cedido a las mismas tentaciones que mataron a John y contribuyeron a la batalla contra la depresión de Robin.

¿Ellen DeGeneres se retira de la televisión?

Durante una gira de stand-up titulada ‘The Last Stand... Up', Ellen DeGeneres reveló que su especial de Netflix será su última aparición pública. A sus 66 años, Ellen DeGeneres ha dejado claro que no tiene planes de regresar ni al cine ni a Broadway, buscando ahora disfrutar de una vida más tranquila alejada de los reflectores.

Te puede interesar: Ellen DeGeneres regresa a los escenarios luego de ser ‘la persona más odiada de Estados Unidos

¿Por qué cancelaron el programa de Ellen?

El ‘inicio del fin’ sucedió hace poco más de cuatro años, cuando Ellen DeGeneres se vio envuelta en una gran polémica luego de que sus empleados denunciaran malos tratos en su exitoso programa ‘The Ellen DeGeneres Show'. Las autoridades pertinentes investigaron el caso por acusaciones como ‘lugar de trabajo hostil’ y por ‘acoso laboral hacia el personal'. Incluso, muchas de las inconformidades de los empleados fueron expuestas en redes sociales.

Te puede interesar: Destapan la verdadera personalidad de Ellen Degeneres a través de un hilo de Twitter : “Despidió a un amigo que era autista”

Las denuncias contra la presentadora derivaron en la cancelación de su show y marcaron el final de una era para la presentadora, quien, a pesar de sus logros y reconocimientos, decidió dar un paso atrás.

¿Cuándo saldrá del retiro Ellen DeGeneres?

Te puede interesar: ¿El pedo de Taylor Swift durante un concierto fue real?

Los seguidores de Ellen DeGeneres tendrán que esperar para ver si este retiro será definitivo o si habrá un regreso inesperado en el futuro. Cabe mencionar que en el medio del espectáculo, los “retornos” suelen generar muchas emociones (y billetes verdes), por lo que no deberíamos descartar un ‘regreso triunfal’ en la pantalla chica.