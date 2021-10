¿Ellen Pompeo recibió millones para no denunciar a Patrick Dempsey?

Gran polémica enfrenta Patrick Dempsey tras la publicación del libro How to Save a Life: The inside Story of Grey’s Anatomy, donde se revelan detalles inéditos de la serie creada por Shonda Rhimes.

El libro escrito por la periodista Lynette Rice cuenta con las versiones de actores como Isaiah Washington, quien da vida a Preston Burke en el popular programa de médicos.

Isaiah Washington tachó al actor Patrick Dempsey de grosero, tóxico, racista y clasista, ya que el artista tuvo un trato agresivo con varios compañeros del set.

Isaiah reveló que el enfrentamiento con Patrick inició desde las primeras temporadas de Grey’s Anatomy, ya que ambos se convirtieron en los actores mejor pagados.

La fama de Isaiha habría provocado los celos del actor que da vida al famoso doctor Derek Shepherd.

En el 2006, Dempsey llegó tarde al set de grabación y recibió un fuerte regaño por parte de los productores de la serie.

Horas después, Dempsey se desquitó con Isaiha hasta agredirlo físicamente y verbalmente, acto que elevó su enfrentamiento.

Isahia asegura que los aterradores detalles en el set de Grey’s Anatomy nunca se dieron a conocer, pero ahora alzó la voz y contó su versión de la historia en el libro How to Save a Life: The inside Story of Grey’s Anatomy.

Te puede interesar: Así reaccionó Kunno tras ser nominado para premio a Influencer del año.

Ellen Pompeo también recibió agresiones por parte de Patrick Dempsey

Isaiah Washington también reveló más secretos que se vivieron detrás de las cámaras de Grey’s Anatomy, incluyendo que Ellen Pompeo recibió millones de dólares para no denunciar a Patrick Dempsey.

Ellen, quien da vida a la doctora Meredith Grey, estaba harta de los abusos de Patrick en el rodaje de la serie y estaba dispuesta a alzar la voz en el movimiento Me Too.

Sin embargo, la actriz habría recibido la cantidad de 5 millones de dólares para no denunciar al protagonista de Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey no han declarado nada sobre las acusaciones hechas por su colega en el libro de la periodista Lynette Rice.

También te puede interesar: Kimberly Flores impacta con cambio de look tras escándalo con Edwin Luna.