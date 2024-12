Emiliano Aguilar lanza mensaje a Pepe Aguilar por defender a Ángela

La Familia Aguilar es una de las más famosas dentro del mundo del espectáculo, pero también una de las más polémicas gracias a Ángela Aguilar, quien se ha convertido en blanco de críticas por su vida amorosa. Sin embargo, Emiliano Aguilar también ha dado de qué hablar por su presunto apoyo a Cazzu, a quien le ha dejado algunos comentarios en redes sociales y con quien le gustaría colaborar musicalmente.

Últimamente los hijos de Pepe Aguilar le han dado severos dolores de cabeza al patriarca de la familia, principalmente Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar. Es de este último de quien hablaremos esta ocasión.

Te puede interesar: Pepe Aguilar estalla en redes sociales contra los que critican a su familia

¡Christian Nodal sale en defesa de Ángela Aguilar y declara que no fue infiel! [VIDEO] Además, Jaime Camil nos platicó todo sobre su nuevo proyecto, ‘Desde la raíz’. ¡No te puedes perder todo lo que nos dijo al respecto!

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Ángela Aguilar?

En una entrevista para Ventaneando, Emiliano Aguilar habló sobre su familia y aseguró que no hubo ninguna reacción por parte de su padre o su media hermana después de que dijera que Ángela Aguilar debía enfrentar sus polémicas con valor.

“No, ninguna reacción porque no debe de haber una porque no dije nada malo. Además es mi hermana, yo puedo decir lo que yo quiera, porque yo también le he batallado y sé lo que es estar en medio de la polémica (...) Muchas personas me dicen que soy un mal agradecido y todo eso, pero no, yo no lo siento, yo solo siento que dije lo que es”, dijo Emiliano Aguilar.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre el consejo que le dio a Ángela Aguilar? El hijo de Pepe Aguilar declaró que le dio ese consejo a su media hermana porque él también se vio envuelto en un caso similar.

Te puede interesar: Ángela Aguilar presume el apoyo de sus fans a pesar de sus polémicas

“No me quiero colgar tanto en este tema (...) A mí me agarraron haciendo mis cosas, muy inmaduro, hace 7 años y me siguen tirando eso. Yo me levanto y hago lo que tengo que hacer, solo era un consejo”, agregó.

¿Emiliano Aguilar no cree que sea necesario que Pepe Aguilar la defienda?

Por último, Emiliano Aguilar declaró que su hermana no necesita que Pepe Aguilar la defienda: “No siento que ocupe alguien que la defienda. Ya está grande, pero al final de cuentas es la hija de mi papá, es su hijita, ya está grande, es su niña. Obviamente la tiene que cuidar, yo entiendo eso”, finalizó.