¡Que se vaya, pero sin hijos! La mujer de Emmanuel lo quiere dejar

Emmanuel está harto de los reclamos de la mamá de sus hijos: que si trabaja, que si no trabaja, que si le da, que si no le da... Emmanuel asegura que Claudia se embarazó de él para que se quedara con ella y él dejó de hacer lo que realmente le gusta. Ahora, Claudia dice que la engaña y que lo va adejar, pero no se va. Si se quiere ir, Emmanuel no tiene ningún problema, pero advierte que él se quedará con los hijos.