Así fue el emotivo y romántico reencuentro de Yusef y Viri tras Survivor México.

Survivor México llegó a su fin dejando a Julián Huergo como su gran vencedor; sin embargo, algunos atletas siguen acaparando los reflectores, tal es el caso de Yusef Farah, quien no ha dejado de ser noticia desde que salió del reality de supervivencia.

La temporada que recién finalizó ha sido una de las más polémicas en toda la historia gracias a los chismes y estrategias que se suscitaron al interior de la competencia, una de esas fue protagonizada por Viridiana Álvarez y Yusef Farah, quienes supuestamente tuvieron sus quereres.

Mucho se habló y especuló sobre que el ‘León Libanés’ tenía algo más que una amistad con la alpinista mexicana que posee el Récord Guiness por escalar las tres montañas más altas del mundo en el menor tiempo posible.

Sin embargo, Yusef reveló hace algunas semanas al programa Chisme No Like que su cariño hacia Viridiana siempre fue en el plano amistoso, dejando en claro que nunca pensó en tener una relación con su compañera de tribu.

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“Yo a Viridiana la quiero muchísimo, conectamos y vivimos una aventura padrísima en Survivor México”, comentó Farah; sin embargo, Ceriani le recalcó que Viridiana parecía pensar totalmente lo contrario, a lo que el ‘León Libanés’ respondió que no era verdad. “Ambos sabíamos que al regresar nuestras vidas serían distintas”, finalizó.

¿Cómo fue el reencuentro de Yusef y Viridiana? Después de eso, Viri no emitió ningún comentario al respecto ni tampoco Yuss, por lo que transcurrieron las semanas sin que se supiera nada de su supuesto romance, pero hace poco Viridiana fue invitada a inaugurar la suite de una prestigiosa marca en la decimosexta edición del Salón Internacional Alta Relojería México, al que también asistió Farah.

Al reencontrarse, ‘El León Libanés’ y Viridiana no dudaron en tomarse una foto y compartirla en sus redes, incluso, la alpinista le puso un corazoncito. Hasta el momento se desconoce si existe algo más entre ellos, pero es un hecho que muchos de los fans de Survivor México interpretaron el supuesto romance como una estrategia de Yusef Farah, misma que al final no le resultó.

|Crédito: Instagram/yuseffarahch

Cabe mencionar que Farah no tardó mucho en salir de Survivor México tras la eliminación de Viridiana y su eliminación marcó un antes y un después en el reality de supervivencia pues nunca antes se había visto una estrategia así.

