Giro inesperado en MasterChef 24/7: Rahamá salva a Michelle de la eliminación este miércoles 3 de junio

El clima de tensión que se respira en las cocinas de MasterChef 24/7 dio un vuelco total este miércoles de batalla en equipos. Lo que prometía ser una jornada de alta fricción terminó en una tregua táctica —o quizás el inicio de una amistad genuina— que dejó con la boca abierta tanto al jurado como a los televidentes.

La jornada estuvo marcada por la batalla de equipos, en donde Rahamá asumió el liderazgo del equipo Azul con la enorme presión de coordinar un menú capaz de conquistar el paladar más exigente de todos: el del público. La estrategia funcionó. Tras una votación reñida, los espectadores soberanos eligieron el poke bowl del team Azul como el mejor plato de la noche, otorgándole la victoria absoluta al bando liderado por el capitán.

Ramahá

Ramahá salva a Michelle este miércoles 3 de junio en MasterChef 24/7

El verdadero drama comenzó cuando llegó el momento de los privilegios. Al ganar el reto, Rahamá obtuvo el poder de subir al balcón a dos de sus compañeros, otorgándoles la inmunidad y salvándolas del temido reto de eliminación. Sin titubear, en primer lugar eligió a Michelle, asegurando que es momento de limar asperezas y aseguró que son un gran equipo en la cocina.

No es un secreto para nadie que ambos participantes han protagonizado los roces más ácidos de la temporada. Las declaraciones de Rahamá en semanas anteriores dejaban claro que la química entre ellos fuera de las estufas era nula.

El capitán confesó que, a pesar de sus marcadas diferencias personales, respeta el desempeño de Michelle en la cocina. El respeto mutuo se consolidó en el último minuto del reto, cuando ambos trabajaron codo a codo en el emplatado final del poke bowl ganador.

¿Estrategia o tregua real?