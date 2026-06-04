Chef Zahie revela cuál es la mejor proteína para cocinar un poke bowl en MasterChef 24/7

El miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7 se puso muy intensa, ya que cocinar para 35 comensales en apenas 60 minutos ya es complicado, pero cuando te juegas el pase directo para subir al balcón y salvarte del temido domingo de eliminación, los nervios te pueden hacer jugar una mala pasada. El reto de la noche era claro: entregar poke bowls impecables, frescos y con un sabor que conquistara los paladares de todos los invitados de esta noche en el reality más visto de la temporada.

En medio del caos, mientras los concursantes corrían por las estaciones picando verduras y frutas, la Chef Zahie Téllez soltó una de esas joyas que los amantes de la cocina agradecen.

Chef Zahie

La anguila: La mejor proteína según la Chef Zahie

Durante su tradicional recorrido por las cocinas para presionar y guiar a los participantes, la exigente jueza soltó un tip de oro. La Chef Zahie aseguró que la anguila es, sin duda, la mejor proteína para cocinar un poke bowl .

¿La razón? Según los expertos en cocina, la textura única y ese toque ahumado y dulzón que aporta la salsa unagi con la que se suele preparar. Esta elección ayuda a sacar al platillo de la monotonía y le da una complejidad de sabor que un pescado crudo común difícilmente logra en tan poco tiempo.

Un miércoles de batalla al límite en la cocina más famosa: MasterChef 24/7

A pesar del consejo de la Chef Zahie, el verdadero enemigo de los equipos fue el reloj de la competencia de cocina. Preparar la anguila tiene su ciencia; requiere precisión para que no quede chiclosa y un equilibrio milimétrico con los aderezos para no saturar el plato.

El contraste entre la proteína caliente o templada y la frescura de la base y los vegetales desató la locura en el foro. Ahora solo falta conocer qué equipo será el ganador, luego de que los comensales prueben los platillos este miércoles en MasterChef 24/7.

