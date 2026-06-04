¿Qué hacen los concursantes cuando no están cocinando en MasterChef 24/7?

El reloj de la cocina más famosa de la televisión se detiene, los jueces abandonan el plató y las luces principales se apagan, sin embargo, los concursantes permanecen dentro del Mundo MasterChef 24/7 . ¿Qué hacen realmente cuando no están cocinando bajo la implacable mirada de los chefs? La realidad dista mucho de ser un descanso en un hotel de lujo.

Actividades que realizan los concursantes de MasterChef 24/7

Además de pasar el día completo conviviendo entre ellos, desde que se despiertan hasta que es hora de dormir, estas son algunas de las cosas que realizan los cocineros mientras se encuentran dentro del Mundo MasterChef 24/7.

Clases intensivas

El mito de que los participantes llegan sabiéndolo todo se cae en la primera semana. En los días sin grabación, la residencia se transforma en una universidad gastronómica de alto rendimiento. Los aspirantes reciben clases magistrales dictadas por profesores culinarios y chefs asesores. En ellas tienen acceso a información teórica que luego deben memorizar y aplicar bajo presión. No hay apuntes que valgan cuando el cronómetro se pone en marcha.

En su primera clase con MasterChef 24/7, Isabel Carvajal preparó un delicioso mole|ESPECIAL

La presión de los retos

Además de la formación oficial, la producción somete a los concursantes a retos, los cuales se pueden ver a través de la transmisión del 24/7 o seguir en redes sociales. Estos sirven para ganar alguna ventaja, organizar equipos, entre otras cosas.

Concursos internos Sin embargo, el ingenio surge de la necesidad de desconectar. Para combatir el aislamiento y la falta de contacto con el exterior, los propios participantes organizan sus propios concursos internos en la residencia.Desde el famoso Mr. MasterChef 24/7 (en donde le otorgaron ese título a Ricardo), hasta retas de voleibol con balones y cancha improvisados con cobijas y otros artículos de la estancia.

Concurso Mr. MasterChef 24/7

¿Dónde veo MasterChef en vivo?

Para ver MasterChef 24/7 en vivo, puedes hacerlo de forma gratuita a través de la señal de Azteca UNO, donde se transmite a las 8:30 pm. Además, para acceder a la transmisión continua las 24 horas del día, puedes hacerlo a través de Disney+.

