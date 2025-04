¿Engañó a Clara Chía? Captan a Gerard Piqué, ex de Shakira, con misteriosa mujer

Han pasado algunos meses desde que se confirmó la ruptura amorosa de Shakira con Gerard Piqué y las curiosidades al respecto no cesan. El exfutbolista del Barcelona no tardó demasiado en conseguir pareja en el nombre de Clarín Chía; sin embargo, todo parece indicar que esta habría sido engañada por el español luego de los rumores que circulan en redes.

Fue durante el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante uno de los comerciales de la Copa del Mundo. La relación escaló al grado de tener un par de hijos en común; no obstante, la misma terminó el año pasado, desencadenando una serie de situaciones en las que Clara Chía, hoy novia del español, está directamente relacionada.

¿Gerard Piqué engañó a Clara Chía?

Según información establecida por el reportero Jordi Martín, Gerard Piqué le habría pedido a sus padres que cuidaran de sus hijos mientras él se iba de viaje con Clara Chía, esto a fin de poder recuperar el amor que tienen en medio de la supuesta crisis por la que atravesarían. La fuente detalla que el deseo de ambos es mejorar su relación para mantenerse juntos.

No obstante, y pese a lo que ambos buscan, recientemente ha salido a la luz que el ex de Shakira, cantante colombiana, habría sido visto acompañado de una misteriosa mujer. “En Casa Con Telemundo” establece que el exjugador regresó a Miami para estar con esta mujer pelirroja, y si bien no se sabe más allá de ella, los rumores sobre una posible infidelidad hacia Clara Chía no dejan de crecer.

Gerard Piqué vuelve a traicionar a #Shakira al dejar a los niños en Barcelona e irse de escapada romántica con Clara Chia al País Vasco. Todos los detalles en mi canal de YouTube 👉 https://t.co/oAR2ai9sKN pic.twitter.com/18iPXjwdOc — Jordi Martin (@jmpaparazzo) April 1, 2025

Shakira, la mejor artista femenina del pop de todos los tiempos

En medio del conflicto por el que atraviesa su expareja, vale decir que el presente de Shakira no puede ser más dulce. Y es que, además de haber roto el récord de más conciertos en un mismo lugar dentro de la Ciudad de México con siete en el GNP Seguros, ahora el portal Billboard la colocó como la número uno dentro de la lista de las mejores 50 artistas femeninas de todos los tiempos.