Enrique Guzmán confirma que Frida Sofía no ha buscado a Alejandra Guzmán

Las relaciones familiares pueden ser complicadas, pero pocas han sido tan mediáticas y controversiales como la de Frida Sofía y Alejandra Guzmán . Aunque en algún momento se habló de una posible reconciliación, Enrique Guzmán desmintió los rumores y confirmó que el distanciamiento entre madre e hija sigue vigente.

¿Hubo realmente un acercamiento?

En una reciente entrevista con el programa Ventaneando, Enrique Guzmán aclaró que, a pesar de lo que se ha dicho, la relación entre Alejandra y Frida Sofía sigue fracturada . Según el cantante, su hija intentó acercarse a Frida cuando la salud de Silvia Pinal empeoró, pero la comunicación entre ambas no logró restablecerse de manera real.

“Alejandra le habló a Frida cuando Silvia estaba grave, fue ella quien hizo la conexión porque Frida ya no hablaba”, explicó Enrique. Sin embargo, el encuentro no se dio como esperaban. Para el artista, la situación con su nieta es compleja y lamentó que no haya habido una reconciliación real.

Una relación marcada por la controversia

Cabe señalar que el distanciamiento entre madre e hija no es nuevo. Desde hace años, Frida Sofía ha expresado públicamente su molestia con Alejandra Guzmán , asegurando que vivió episodios difíciles en su infancia y adolescencia. Entre las acusaciones más fuertes, la también modelo ha dicho que su madre la golpeó, la drogó y la internó en un centro de rehabilitación sin su consentimiento.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2021, cuando Frida acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla manoseado cuando era niña. Esto generó un gran escándalo mediático y profundizó la brecha entre ella y su madre, quien ha defendido públicamente a Enrique.

¿Podrán arreglar sus diferencias Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

Aunque algunos esperaban que la muerte de Silvia Pinal pudiera ser un motivo de reconciliación, hasta ahora todo indica que la relación sigue igual de tensa. Entre las razones del distanciamiento también se mencionan diferencias económicas y conflictos por sus estilos de vida.

Por ahora, Frida Sofía parece firme en su decisión de mantenerse alejada de su familia materna, y el futuro de su relación con Alejandra Guzmán sigue siendo incierto.