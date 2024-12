Enrique Guzmán despide a Silvia Pinal con emotivo mensaje tras no estar en su homenaje

La última gran diva del Cine de Oro Mexicano ha partido de este mundo y su muerte sigue conmocionando a propios y extraños, pues no es fácil asimilar que Silvia Pinal ya no se encuentra con nosotros. Consciente de eso está Enrique Guzmán, quien fuera uno de los grandes amores de la actriz mexicana.

A casi una semana de su muerte, el mundo del espectáculo sigue reaccionado a esta noticia. Enrique Guzmán es uno de ellos, pues el reconocido cantante despidió a la actriz con unas emotivas palabras vertidas a El Heraldo de México.

¿Cómo se despidió Enrique Guzmán de Silvia Pinal?

“Me siento un poquito vacío de alguna manera porque la presencia de Silvia era muy importante para mis hijos: Alejandra Guzmán y Luis Enrique son mi corazón y mi vida. Es raro y vacío el espacio que queda alrededor de nosotros. Se me ha llenado la cabeza de recuerdos buenos y malos que pasamos juntos... no puedo decirte más... estamos todos sentidos”, declaró Enrique Guzmán.

¿Cómo fue el romance de Enrique Guzmán y Silvia Pinal?

A mediados de los años 60, Silvia Pinal y Enrique Guzmán se conocieron cuando él asistió al programa “Los Especiales de Silvia Pinal’, donde el flechazo se dio de forma inmediata, a pesar de la diferencia de edades.

Después de mucha insistencia, Enrique Guzmán se ganó el corazón de Silvia Pinal, fue así como se casaron en 1967. Posteriormente lanzaron el proyecto “Silvia y Enrique”, un programa que se estrenó en 1969 y que permaneció al aire durante 4 años, hasta 1972. Durante su matrimonio, la pareja concibió a Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

¿Por qué terminaron Enrique Guzmán y Silvia Pinal?

A pesar de que se mostraban como una pareja feliz, su matrimonio llegó a su final en 1976, cuando se dio a conocer que Silvia Pinal le pidió el divorcio al cantante venezolano, esto después de que, supuestamente, Enrique Guzmán la amenazara con un arma de fuego.

De esto habló Silvia Pinal hasta 2016, cuando sacó su autobiografía en la que relató que, durante su matrimonio con Enrique Guzmán, sufrió maltrato físico y psicológico.

“Al principio era esporádico, y nunca imaginé que tuviera la magnitud que después alcanzó. Se convirtió en un hombre violento. Primero, verbalmente. Los celos seguían aumentando, las discusiones verbales eran cada vez más violentas y, sin saber cómo, llegó el primer golpe. Violencia física. Primero un empujón, un jalón, luego un manazo; la primera bofetada, la primera golpiza”.

¿Qué dijo Enrique Guzmán al respecto? Dos años después, Enrique Guzmán declaró que solo una vez le faltó al respeto, asegurando que todo se dio porque “ella se lo merecía".





“Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Silvia: Una sola vez le falté al respeto a la Sra. y, ¿saben qué?, se lo mereció. Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora ¡JAMÁS!, menos esa noche a la Sra. seguramente me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”, dijo en aquel entonces.