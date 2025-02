¿A Enrique Guzmán nunca le gustó el cuadro que Diego Rivera le pintó a Silvia Pinal?

A pesar de que en días pasados Luis Enrique Guzmán confirmó que su hermana Alejandra Guzmán ya tenía en su poder el cuadro que Diego Rivera le pintió a Silvia Pinal y que en la casa del Pedregal habían colgado una réplica, Enrique Guzmán asegura que el cuadro original hace mucho tiempo que fue donado a Bellas Artes. Por cierto que, al hablar del tema, Enrique volvió a darle un raspón a la obra del admirado muralista mexicano.

¿Qué dijo Enrique Guzmán?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Enrique Guzmán dijo lo siguiente: “está re feo el pin… cuadro. El cuadro original está en Bellas Artes, lo que tiene Alejandra es una copia del cuadro, una réplica y es lo que recibió de parte de Silvia”.

“Silvia había donado ya a Bellas Artes desde hace mucho el cuadro, lo tenía colgado arriba de la alberca y tener un cuadro donde hay agua y también tan importante era como una locura. La copia es una mier… también y tiene una cara del pintor. Silvia era muy bonita y le pusieron una cara de rana”, dijo Enrique Guzmán.

¿Enrique Guzmán le mandó a hacer otro cuadro?

“Se lo dije (que no me gustó el cuadro), luego le mandé a hacer otro. Se lo mandé a hacer con Guayasamín, un pintor ecuatoriano que pintaba lindo”, recalcó Enrique Guzmán.

¿No hubo reencuentro entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía? A propósito de la familia, Enrique Guzmán habló sobre el anhelado reencuentro entre Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía.

“Tiene doble contacto de su vida, de repente piensa una cosa y luego piensa otra y esa es una doble personalidad muy difícil de controlar”, dijo Enrique y aseguró que “como quisiéramos (no hubo reencuentro)”.

De igual modo, opinó nuevamente sobre el pequeño Apolo y su madre, Mayela Laguna, quienes finalmente quedaron desvinculados de la vida de su hijo Luis Enrique.

“Lo de Apolo ya está resuelto legalmente, ahora, que lo sigue ayudando él, sí y yo también si es necesario porque Apolo, lo peor que tiene es su madre. Esa señora no tiene ma…, del niño no te preocupes, yo me hago cargo”, finalizó.