Enrique Guzmán está más cuidado que nunca, ¡por miedo a agresiones!

Luego de todo lo que el cantante ha vivido, tiene miedo a represalias por parte de Frida Sofía o su papá Pablo Moctezuma. ¡así que está muy bien cuidado!

Luego de meses de vivir un verdadero infierno, Enrique Guzmán nos confesó que tiene mucha seguridad en casa y cuando sale, pues tiene miedo a represalias por parte del padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, ¡quien asegura que es capaz de todo! Te contamos todo lo que dijo el cantante.

Enrique Guzmán vs. Frida Sofía.

Recordemos que desde hace unas semanas, Frida Sofía no para de dar declaraciones en contra de su abuelo, su mamá, ¡y de toda la familia Guzmán Pinal! Asegura que su abuelo Enrique Guzmán, abusó de ella cuando era solo una niña, ¡y que con Alejandra y su abuela Silvia Pinal, también fue abusivo! Incluso que golpeaba a la señora Pinal.

Alejandra ha metido las manos al fuego por su padre, y desde el principio demintió que esto fuera cierto, sin embargo, para toda la familia ha sido un verdadero infierno.

Enrique Guzmán ha desmentido también todo en diversas ocasiones y está buscando limpiar su nombre, dice que no permitirá que años de carrera se vayan a la basura por las declaraciones de su nieta, que el cantante asegura son falsas. Incluso hace poco canceló una serie de conciertos que ofrecería, dijo que con qué cara iba a cantar frente a su público que está enterado de todo el escándalo.

Enrique Guzmán confiesa que no sale de su casa si no es con gente armada, ¡tiene temor!

Al respecto, el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, ha apoyado incondicionalmente a su hija, ¡pero la familia está muy atenta! Y han tenido que contratar a personal de seguridad que estén en casa y los acompañe, ¡tienen miedo de que Pablo haga algo! Pues confiesan que es capaz de todo.

“Hay peligro, no sé… Pablo es Pablo, y es capaz de que, creyéndole a la niña, de agredirme lógicamente, o no, pero mientras tanto la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida, y no salgo a la calle si no voy con gente armada, desgraciadamente. Y tendré que defenderme, y defender mi casa y defender mi honor a como dé lugar y si es necesario pues lo haré”, comentó el cantante en exclusiva para Ventaneando.

A pesar del cariño que antes le tenían a Frida Sofía, Enrique Guzmán dijo que ahora no quieren saber nada de ella. “Para mí, ella terminó de vivir y para su mamá también”, confesó. ¡Qué fuerte!

¿En qué terminará todo? Seguiremos informándote.