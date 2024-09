Equinoccio de otoño 2024: dos rituales que debes realizar durante esta temporada

Con la llegada de la nueva estación, las lluvias empezarán a disminuir, marcando el inicio de una temporada donde los árboles comienzan a desprender sus hojas y el paisaje se tiñe de hermosos tonos marrones. Este cambio simboliza para muchas personas la oportunidad de cerrar ciclos o abrir nuevos caminos en sus vidas. Para que puedas aprovechar al máximo esta transición, te cuento cuando es el equinoccio de otoño 2024 y qué rituales debes realizar.

¿Qué es el equinoccio de otoño y cuándo comienza?

El equinoccio de otoño es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador celeste, lo que resulta en que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración en todo el mundo. Este evento marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur.

En México, el equinoccio de otoño 2024 tendrá lugar el 22 de septiembre. Este día no solo simboliza un cambio estacional, sino que también representa un momento propicio para la reflexión y la introspección. Muchas culturas realizan rituales para honrar esta transición, como ceremonias de agradecimiento por las cosechas y prácticas que invitan a soltar lo que ya no les sirve. Así, esta temporada se convierte en una oportunidad para renovar energías y prepararse para los meses más fríos del año.

¿Qué ritual se hace en el equinoccio de otoño?

1. Ofrenda otoñal

Si deseas atraer abundancia, puedes preparar una ofrenda colocando en una canasta o un platón grande una variedad de frutas y otros elementos típicos de la estación, como camote, calabaza naranja, manzanas, mandarinas y limas. Además, añade algunas varitas de canela, un frasquito de miel, monedas doradas, tus cuarzos de protección y un vaso de agua.

El otoño señala el final de las cosechas, por lo que este ritual es una hermosa manera de agradecer a la Tierra por todo lo que te ha brindado en las primeras temporadas del año. El momento ideal para realizar tu ofrenda es entre las 10 y las 11 de la noche. Una vez que tengas todo listo, enciende una varita de incienso de naranja, canela, miel o lavanda para crear una atmósfera propicia para la gratitud y la atracción de energías positivas.

2. Caminata de reflexión

El equinoccio de otoño, al estar asociada con la reflexión, se presenta como una oportunidad perfecta para reconectar contigo mismo. Una de las mejores maneras de lograrlo es a través de una caminata. Solo necesitas salir a explorar tus lugares favoritos y sumergirte en tus pensamientos, permitiendo que la naturaleza te envuelva mientras reflexionas sobre tus sueños olvidados y los aspectos que has estado evitando.

Durante este paseo, tómate el tiempo para cerrar esos ciclos que has dejado inconclusos. La caminata no solo te ayudará a despejar la mente, sino que también te permitirá establecer nuevas intenciones y dar un paso hacia adelante en tu crecimiento personal. Aprovecha este momento para liberar lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas posibilidades en tu vida.