FOTOS | ¿El equipo rojo está fracturado? ¡Eso dicen los azules!

O será que la rivalidad que se está construyendo, no los deja ver la realidad.

Pues muchos de ellos no saben perder.

Apoyándose, etc.

Por no estar en controversias con ellos mismos.

El equipo azul de Exatlón All Star, ha comentado que ven a los rojos fracturados, cada quien en su grupito y en lucha de egos.

El equipo rojo de Exatlón All Star está lleno de leyendas y campeones. Durante muchas semanas, derrotaron al equipo azul y se les veía muy felices y unidos, lo que no había sucedido en otras temporadas que lucían molestos y cada quien por su lado. Pero, ¡el equipo rival no piensa lo mismo! Pues los azules han manifestado que los ven fracturados... ¿Será?

El equipo azul de esta emisión, ha dicho en sus testimoniales, que el equipo rojo no es lo que aparenta, pues piensan que solo están bien cuando ganan, pero cuando pierden o hay situaciones adversas, se nota que no están unidos.

Es un hecho que durante esta emisión, a pesar de que ambos equipos son amigos fuera de la competencia, se han generado rivalidades. ¿Será que el equipo azul tiene razón? ¿O será que lo están diciendo como parte de la rivalidad que están generando con ellos?

