Erik Rubín reveló que siempre está abierto a encontrar el amor.

Hace unas semanas, Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer que después de 22 años de matrimonio, decidieron separarse de común acuerdo; sin embargo, la convivencia y amor entre ellos sigue intacta, al grado de que en breve se irán de viaje juntos.

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Nos vamos de viaje ahorita juntos, como lo habíamos compartido, tenemos una gran relación y veamos esto a dónde nos lleva

Ante la pregunta si ahora se encuentra abierto a encontrar nuevamente el amor, Erik fue claro.

Siempre estoy abierto al amor, de entrada, primero, al amor con Andrea, o sea, yo no estoy buscando una nueva pareja, yo creo que ella tampoco, primero nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede con nosotros más que ver si ya estamos abiertos o no al amor. Precisamente, esto lo estamos haciendo por amor entre nosotros

¿Cómo han tomado sus hijas su separación?

Y elogió la fortaleza, madurez y serenidad que sus hijas, Mía y Nina han tenido ante su separación.

Las más serenas, las más aterrizadas; la verdad de todo esto han sido ellas, la verdad es que conocen el juego, conocen de qué se trata y entonces, no ha habido problema en que ellas estén desequilibradas o estén creyendo las cosas que dicen allá afuera

En otros temas, Erik lamentó la brutal agresión de la que fue objeto Luis Miguel Melche, gerente de producción de Ximena Sariñana en la feria de Texcoco.

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No pueden pasar este tipo de cosas, ni con él, ni con nadie, obviamente, nosotros que estamos en el medio, es alguien que conocemos muy bien, que es alguien muy querido, pero es algo que no puede sucederle a nadie

Erik, fue uno de los padrinos de la revelación de placa por 200 representaciones de ‘Mentiras, El musical’.