Erika Alcocer, ganadora de La Academia, le dice adiós a las redes por una profunda depresión

La Academia ha sido el semillero de grandes talentos, uno de ellos es Erika Alcocer, ganadora de la segunda generación del reality de canto más exitoso de la televisión mexicana.

Erika Alcocer es una de las grandes voces y talentos que nos ha regalado La Academia; sin embargo, recientemente sorprendió a propios y a extraños al anunciar que dejará por un tiempo las redes sociales.

¿Por qué se retirará de las redes sociales?

A través de su cuenta de Threads, la cantante compartió un profundo y emotivo mensaje con sus seguidores, donde reveló que actualmente está atravesando un difícil momento de su vida, ya que se encuentra en una severa depresión.

Erika Alcocer es el claro ejemplo de que cada vez son más las personas famosas que hablan abiertamente sobre su salud mental, un tema que hasta hace poco era un tabú y que, de a poco se ha normalizado.

Diversos estudios internacionales aseguran que las personas que viven del espectáculo tiene un mayor riesgo de padecer algún tipo de trastorno mental, debido a diversos factores como la inestabilidad laboral, la crítica constante, la fama y la exposición pública.

¿Qué dijo Erika Alcocer?

Aunque la cantante no detalló las causas de su estado emocional, comentó lo siguiente: “He estado sumida en una depresión profunda, me he olvidado de sonreír, pero no puedo seguir derrotándome, porque falta mucho por hacer, mucho por cantar y mucho que aprender. Arriba corazones. Pronto volveré a las redes. Los quiero”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, su publicación no pasó desapercibida en redes sociales, donde de inmediato se hizo viral, desatando una oleada de comentarios de apoyo para la cantante.

“Te abrazo con empatía. He estado ahí. Todo estará bien”, “La salud mental es sumamente importante. No dejes de atenderte. Hay que darle importancia a lo que lo merece y tu salud mental es lo primordial. Claro que cantarás llena de felicidad y amor!”, “No eres la única así , somos muchos”, fueron solo algunos de los comentarios.

¿Quién es Erika Alcocer?

Como mencionamos anteriormente, Erika Alcocer resultó ganadora de la segunda temporada de La Academia. Tras su victoria, lanzó su primer álbum titulado “Devuélveme La Vida”, el cual alcanzó más de 75 mil copias vendidas, mismas que le valieron ganar un disco de oro.

Años después participó en diversos proyectos televisivos. Además de su trayectoria musical, Erika ha sido reconocida por su impresionante transformación física.