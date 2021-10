FOTOS | Ernesto y María festejaron su baby shower con la familia Exatlón

A tan solo unos meses de que Ernesto Cázares se convierta en padre, ¡festejó el baby shower de su bebé junto con sus amigos de Exatlón!

Ernesto Cázares historia de amor con su novia María

El año pasado, al comenzar Exatlón Titanes VS. Héroes, Ernesto siempre hablaba de María, su novia. ¡Y las redes sociales estaban muy pendientes de su relación! Que no era pública al principio, todos nos enteramos cuando ya llevaban 9 meses.

María platicó con nosotros un poco de su historia de amor, Ernesto y María vivían en diferentes ciudades, después de 3 meses de salir y verse cuando podían, decidieron verse cada fin de semana sin falta, ¡y después de un mes, el 15 de febrero del 2020, Ernesto le pidió a María que fuera su novia! Luego de eso, había semanas completas que no se separaban. María no sabía quién era Ernesto, pues no le gusta ver televisión, no fue hasta una salida a una plaza comercial que él se quitó el gorro que traía y la gente empezó a reconocerlo y pedirle fotos, que ella supo que él era famoso.

Al terminar la participación de Ernesto Cázares en Exatlón el año pasado, se reencontró con su amada y se fueron a vivir juntos a Querétaro. A través de sus redes sociales compartían todo el proceso de mudanza, de amueblar, todos los pequeños detalles de esa gran y bella aventura juntos... Meses después, ¡nos enteramos de que están esperando a un bebé!

Y es que María era muy activa en su cuenta de Instagram, ¡y de repente desapareció! Borró todas su fotos, puso su cuenta privada y dejó de subir cosas... Todos comenzaron a especular que ya habían terminado, pero no se esperaban lo que en verdad estaba pasando, ¡María estaba embarazada! Desde entonces, ha compartido todo en sus redes sociales, ¡y el fin de semana festejaron su baby shower!

Ernesto Cázares y María baby shower ¿qué será su bebé?

El fin de semana se llevó a cabo el baby shower Lucian@, el bebé de Ernesto y María, ¿por qué @? ¡Porque aún no saben lo que será! Y es que no han querido conocer el sexo de su bebé, prefieren que sea sorpresa cuando nazca, pero lo que es un hecho es que si es niña será Luciana y si es niño, será Luciano.

El evento se llevó a cabo en un lugar espectacular en Querétaro, a través de historias de Instagram, los futuros padres estuvieron compartiendo los momentos de la fiesta y se vio muy divertida. Y claro que algunos atletas de Exatlón debían estar presentes, pues se han convertido en una gran familia, ¡y también esperan con mucho amor a ese o esa bebé! Checa todas las fotos AQUÍ.

Casandra, Ana Lago con su prometido, Heliud con Pame Verdirame, Mau Wow con su novia, Javi y su familia, Dan Noyola, Mary Queen y algunos amigos más, estuvieron presentes apoyando y dándole mucho cariño a María y Ernesto.

No falta mucho para que nazca, ¿crees que sea niño, o niña?

