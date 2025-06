Lucero Mijares y Alexander Acha se defienden de quienes lo llaman “nepo babies”

Lucero Mijares y Alexander Acha reaccionan a comentarios que los señalan de “nepo babies”, palabra compuesta que se refiere a los hijos de los famosos que se ven beneficiados en la industria por sus padres.

¿Qué dijo Lucero Mijares?

En charla con los medios, Lucero Mijares declaró que “creó que no, creo que está padre, o sea, creo que justamente, como dices, tener ya como, o sea, no quiero que se malinterprete, pero tener como este escaloncito, como que ya tienes un fan que dice: ‘Ah pues mira’, nada más soy tu fan por ser hijo de Lucero y Mijares, o nada más su fan porque canta bonito y creo que está bien, o sea, creo que está padre tener este escalón como digo, también depende mucho, lo digo modestamente, del talento de la persona”.

¿Qué opina Alexander Acha? Sin embargo, Alexander Acha señala que su carrera ha sido por él y no por ser hijo de Emmanuel.

“Arriba los nepo babies”, dijo entre risas Alexander Acha y agregó que “yo cuando me pongo a cantar y me pongo a tocar, yo sí dejo el corazón ahí, por eso estoy aquí, la música me llena, la música me hace feliz y cuando canto me olvido de todo, entonces, creo que a la gente le toco el corazón cuando canto, habrá gente a la que no, entonces por ser hijo de hay mucho hate, entonces mis respetos para todos los hijos de los artistas que la han roto en esta vida”.

Lucero Mijares, Alexander Acha, María León y Yahir, forman parte del concierto “Entre Cómplices”, proyecto en el que el exacadémico reconoce el talento de los que señalan en redes sociales de ser privilegiados por sus padres.

“Se trata de constancia y se trata de esfuerzo, de profesionalismo y todo y seguramente todo eso, con todo el respeto, ellos lo han mam…, ellos lo traen ahí y es una enseñanza constante y eso los hace ser los grandes artistas que son”, declaró Yahir.