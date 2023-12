¿Es bueno o malo bañar a tu gato? ¡Descúbrelo aquí!

A diferencia de los perros, a los gatos les persigue la creencia de que no es necesario bañarlos. En este sentido, tal vez como dueño de este tipo de mascota te has llegado a preguntar si es bueno o malo bañar a tu gato.

Su propia naturaleza lleva a los gatos a darse baños ellos mismos, es decir, lamiendo su pelaje, una acción que les permite consentirse. Así, hay veterinarios que señalan que la necesidad de darle un baño a tu mascota depende de qué tan sano y sucio se encuentre realmente.

Por lo tanto, la respuesta a si es bueno o malo bañar a tu gato partiría de los aspectos ya mencionados. Según los especialistas, bañarlo sin la necesidad y los criterios adecuados puede causar la pérdida de ciertos esenciales de su pelaje junto a una experiencia traumática para el felino.

¿Cuándo es bueno bañar a tu gato, según los expertos?

Para darle un baño a tu gato, tienes que tomar en cuenta las características individuales del gato, su salud y hasta su historia de vida. Por ejemplo, los expertos sugieren que bañes a tu gato de vez en cuando si está enfermo, extremadamente sucio o si se trata de un gato anciano. Esto quiere decir que puede ser bueno o malo bañar a tu gato, según tus criterios basados en lo siguiente:



Es un gato callejero recién adoptado y está sucio.

Padece una alergia o infección en la piel.

Sufre un golpe de calor o hace demasiado calor en el ambiente.

Tiene la piel grasa.

Presenta pulgas en su pelaje y piel y debes bañarlo con un champú especial para su tratamiento.

Se ensució con un producto químico o tóxico.

Finalmente, si consideras que es necesario bañar a tu gato, recuerda cuidar que la experiencia no resulte traumática, pues a la gran mayoría de los felinos no les gusta el agua o les asusta. Entonces, asegúrate de que no se estrese, la temperatura del agua esté tibia, usa un champú especial para gatos y una toalla para secarlo.

