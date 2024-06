¿Es por Ángela Aguilar? Esta es la rivalidad que existe entre Gussy Lau y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal al fin hicieron oficial su noviazgo, esto después de muchos rumores, especulaciones e indicios que dejaron al descubierto su relación. Sin embargo, la pareja ya no se esconde y ha oficializado públicamente su romance.

Después de destapar su relación en una exclusiva para una revista, la pareja se ha mostrado muy enamorada, tanto así que Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron escenario en el cierre de conciertos del sonorense en la CDMX donde hubo beso.

Christian Nodal pide que dejen a Cazzu fuera del caso del robo en su finca [VIDEO] Christhian Nodal emitió un comunicado para que dejen en paz a la familia de su ex pareja Cazzu, pues los acusan del robo en su finca de Argentina.

No obstante, ahora que ambos confirmaron su romance han acaparado los reflectores de las exparejas de Ángela Aguilar y Christian Nodal, siendo uno de los más sonados Gussy Lau, con quien la ‘Princesa Del Regional Mexicano’ tuvo un fugaz romance.

¿Cómo fue la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau? Fue en el 2022 cuando en internet se filtraron unas fotografías donde aparecía Ángela Aguilar muy cariñosa con el músico y compositor mexicano, con quien mantuvo una relación secreta pero que terminó siendo filtrada.

El romance entre Gussy Lau y Ángela Aguilar fue fugaz, sobre todo por la filtración en redes y por la diferencia de edades que existía entre ambos, pues él es 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar.

¿Cuál fue el problema que tuvieron Christian Nodal y Gussy Lau?

Cabe mencionar que Christian Nodal y Gussy Lau terminaron en conflicto después de que el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Vivo En El 6”, “Cumbión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, acusara a Gussy Lau de haber recibido un Latin Grammy por el tema “No Te Contaron Mal”, a pesar de no haber trabajado en su composición.

“Es un gran compositor y nosotros hicimos una campaña con Edgar Barrera y todo. Pero este cabr..., yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso “No Te Contaron Mal”; ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy”, declaró Nodal.

Posteriormente, René Humberto Lau, mejor conocido como Gussy Lau, rompió el silencio y reveló que sí había participado en la creación de “No Te Contaron Mal”. Aparentemente estuvo presente en la reunión de compositores.

“Cuando comenzamos a componer esa canción, la idea nacre creo de Edgar o Christian, mía no, no voy a decir que fue mi idea porque no fue mi idea y a mí no me gustaba”, declaró Lau.

Pero la cosa no terminó ahí y el conflicto se agrandó más cuando Christian Nodal dijo que le había cedido canciones a Lau por las cuales no recibió crédito.

“Al Gussy yo le dije: ‘bro, yo te di muchas canciones de las que no has compuesto ni una mier... y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón con esa canción y se pusieron mamo... y todo, me costó mucho, pero es la realidad”, dijo Nodal.

¿Gussy Lau le agradeció a Nodal por su Grammy?

Posteriormente, Lau le agradeció a Nodal y Barrera por su Grammy: “Vean lo que me llegó, un Grammy. Los sueños se cumplen. Gracias Edgar, Christian Nodal y Jaime González”.

