En un video publicado en Instagram, el cantante mexicano Christian Nodal abordó su reciente relación con Ángela Aguilar y también aprovechó para hablar sobre su expareja, la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Durante el reel de casi dos minutos, Nodal enfatizó que quería dar contexto a la situación por respeto a su hija y a ambas mujeres involucradas.

Christian Nodal habla sobre Cazzu tras confirmar su relación con Ángela Aguilar

Para empezar, el interprete de “Dime Cómo Quieres” dejó en claro que, durante su relación con la rapera argentina Cazzu, nunca hubo una infidelidad. De igual modo, aseguró que su vínculo con ella terminó de la mejor manera posible, aunque reconoció que a veces el amor simplemente no funciona: “Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, nosotros somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona”.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su hija Inti?

Posteriormente, el sonorense expresó su profundo amor y respeto por su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu. Enfatizó que siempre la amará y cuidará, ya que es el regalo más precioso que pudieron haber creado juntos: “…fue el amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy amar, que por siempre voy a cuidar”.

¿Cómo definió su relación actual con Ángela Aguilar?

Aunque Nodal no entró en detalles sobre su nueva relación con Ángela Aguilar, dejó claro que ahora están juntos. Sin embargo, su principal enfoque fue aclarar su situación con Cazzu y dejar en claro su compromiso con su hija.

Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, viviendo la experiencia.

