Escándalo familiar persigue a Yuya: su cuñada aparece golpeada.

La situación por la que está atravesando Paola Poulain, esposa de Sergio Castrejón, hermano mayor de Yuya, continúa dando de qué hablar y los hechos parecen cada vez más confusos.

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

Hasta el momento, la información que se sabe es la que cada uno de los involucrados ha hecho pública de manera paulatina, pero aquí se hace un recuento.

La cuñada de Yuya mostró imágenes impactantes.

Paola Poulain compartió una serie de historias en redes sociales en los que aparece con golpes visibles en el rostro y afirmando que se encuentra en el hospital por culpa de otras personas, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

Paola también asegura que la separaron de su esposo, conocido en redes sociales como ‘Fichis’, mediante amenazas y violencia. La cuñada de Yuya seguía arremetiendo en las redes sin decir nombres: “Las personas que me hicieron todo esto, no voy a perdonar nada y no me van a ver nunca más. Jamás me les voy a volver a acercar”.

¿Qué dice el hermano de Yuya?

Por su parte, Sergio Castrejón, hermano de Yuya, dio a conocer que él y su pareja, Paola, se encontraban bien, pero que estaban atravesando un problema personal delicado, lo que lo mantendría fuera de redes sociales por un tiempo.

Sin embargo, horas más tarde con el objetivo de dejar clara la situación y evitar que lo señalaran como responsable de violencia intrafamiliar como consecuencia de los golpes que tenía Paola, ‘Fichis’ reveló que fue la familia de su esposa quien la trasladó al hospital.

“Aunque la manera en la que hicieron las cosas los papás de Pao es irregular e ilegal, lo hicieron pensando en que estaban haciendo un bien. Aquí la cuestión es que se pusieron muy violentos y tengo video de todo, no lo mostraré porque no quiero meter en problemas al señor”, afirmó el hermano de Yuya.

¿Qué dicen las hermanas de Paola?

Ana y Mintzy Herrera, hermanas de Paola, también utilizaron sus redes sociales para desmentir las acusaciones que había hecho su cuñado, Sergio Castrejón, además, revelaron que Paola se encuentra en un lugar en el que va a recibr ayuda.

“Paola está profundamente deprimida. Les hemos dicho que no todo se hace público, ahorita ya cruzaste los límites”, escribió Ana en un comentario de Instagram, el cual finalizó: “Está en un lugar seguro donde queremos que se recupere, fuera de las redes, incluso de tu famila que tanto daño le han hecho”.

¿Sergio quería lucrar con la situación?

Mintzy, la otra hermana de Paola, salió a defender a su familia y puso sobre la mesa la intención aparente de ‘Fichis’ de querer lucrar con el momento.

“En todo esto, a mi familia y a mi no nos interesa ganar fama y monetizar el morbo que cualquier situación así como problemas que en cualquier otra familia existen”.

Ante los comentarios de sus cuñadas, Sergio Castrejón, hermano de Yuya, enfatizó que su esposa y su familia tienen conflictos desde tiempo atrás.

Incluso, mencionó que Mintzy y su pareja molestaban aparentemente con frecuencia a su esposa Paola.

‘Fichis’ terminó sus historias argumentando que prestará atención a su salud mental, aunque su único deseo por ahora, es saber en qué lugar se encuentra Paola Poulain, con quien se casó en 2016.