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FOTOS | Dupla de suegra y nuera toman la Jaula de Escape Perfecto.

Hortensia y su nuera, Sarahí, hicieron muy buen equipo y tomaron la Jaula de Escape Perfecto para volver a casa con un set de cocina y más premios.

Por: Daniel Menes

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