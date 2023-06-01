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FOTOS | Festejó su cumpleaños en la Jaula de Escape Perfecto.

Mitzy e Iván buscaban cumplir su sueño en Escape Perfecto, mientras que Aislinn y Maru jugaban por un viaje, pero se retiraron a tiempo con muchos premios.

Por: Daniel Menes

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