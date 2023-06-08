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FOTOS | Juntaron manzanas y cosecharon sonrisas en Escape Perfecto.

Chema y Antonio nunca olvidarán qué son las babuchas; Alexia y Pamela aprendieron un nuevo oficio en Escape Perfecto con tal de llevarse la motocicleta.

Por: Daniel Menes

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