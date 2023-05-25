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FOTOS | Se quedaron muy cerca de la arrasadora en Escape Perfecto

Muy poco separó a Salvador e Ismael de la pregunta arrasadora para concretar una participación intrépida e histórica en la Jaula de Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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