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FOTOS | Tres breves y fugaces participaciones en Escape Perfecto.

Con ingenio, motivación y mucha actitud, tres parejas buscaron desafiar la Jaula de Escape Perfecto para volver a casa con miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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