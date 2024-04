El Escorpión Dorado se viste de luto por esta razón

Uno de los influencers más famosos del momento se encuentra atravesando un difícil momento tras la pérdida de un ser querido. Nos referimos al Escorpión Dorado, el cual es encarnado por Alex Montiel.

El creador de contenidos compartió un duro mensaje informando la lamentable muerte de su abuelito, a quien le dedicó un emotivo y a la vez desgarrador mensaje de despedida.

Te puede interesar: La manera en que sabrás cuándo pasará el coche de Google Maps frente a tu casa

Programa 11 marzo 2024 Parte 2 | ¡Recibimos al Escorpión Dorado! [VIDEO] Escorpión Dorado nos platicó sobre el programa que va a conducir, no te pierdas de todos los detalles. Jimena nos platicó sobre los temores de la maternidad.

¿Qué dijo el Escorpión Dorado? En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Alex Montiel compartió la dolorosa noticia con sus seguidores y la acompañó con diversas fotografías de los momentos más entrañables que vivió con su abuelito.

También te puede interesar: Tras señalamientos de infidelidad, esposa de Alex Montiel reacciona en redes sociales

“Mi vida está hecha de muchos momentos y gracias a muchas personas. Hoy se fue mi abuelito Evo a sus 96 años… caminaba siempre de prisa y a veces no le aguanta el paso (...) Cuando yo era niño siempre me cuidó junto con mi abuelita y me dio uno de los consejos que más me arraigó, el proteger a toda costa a la familia”, publicó el también conductor de televisión en su cuenta de Instagram.

“Mi hermano y yo “discutimos” con él de política y futbol siempre llevándole la contra y él a nosotros, pero siempre con la complicidad de que se trataba de un juego entre nosotros. Me ayudó a pagar mis primeros cursos de conducción y actuación y nos regaló nuestra primera computadora donde editamos nuestros primeros videos”, añadió.

Te puede interesar: El Escorpión Dorado habla de su entrevista con Piqué

Por último, Alex Montiel (El Escorpión Dorado) lamentó que no haya podido pasar mucho tiempo con su abuelito, pero aseguró que siempre lo tuvo consigo en su corazón. “Su memoria se fue deteriorando con el tiempo pero jamás se olvidó de mí y aunque nunca me alcanza el tiempo para nada y tal vez debí estar más con él, pues yo tampoco lo olvidé nunca ni nunca lo olvidaré. Te amo por siempre, abue”.

¿Quién es el Escorpión Dorado?

Alex Montiel es el encargado de dar vida al Escorpión Dorado. Es un famoso y reconocido creador de contenidos, conductor de televisión y actor de doblaje. Próximamente estrenará “El círculo del 1%", un reality show en TV Azteca.