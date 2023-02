Ibai Llanos humilla a El Escorpión Dorado: “De las peores experiencias”.

El nombre de El Escorpión Dorado sigue en el ojo de la polémica después de su última entrevista en Al Volante.

Y es que el enmascarado estuvo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; no obstante, ahora es un personaje querido del internet el que lo despreció.

¿Quién es el influencer que atacó a El Escorpión Dorado?

Se trata de nada más y nada menos que de Ibai Llanos, el streamer español que presume gran popularidad en el mundo.

El socio y amigo de Gerard Piqué consideró que grabar junto al personaje que hace Alex Montiel es una de las peores experiencias que ha tenido.

¿Qué dijo Ibai llanos sobre grabar con El Escorpión Dorado?

“Al final no me dio tiempo a grabar el blog porque me fui en el coche de El Escorpión Dorado, que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, porque acabé completamente mareado”, contó en uno de sus populares videos.

“Fue algo surrealista, venía un coche de policía y me estaba grabando un TikTok y me decía ‘Ibai un saludo para mi hijo’. Yo digo yo no entiendo nada”, añadió el español.

Y cerró: “Me metieron un coche blindado con seis tíos con máscara y no les conocía de nada. (...) Cuando salí del hotel y vi que 700 personas vinieron al coche a rodearlo, dije, vale. Este tío controla, o sea, porque la gente del hotel enloqueció".

