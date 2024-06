¡Exclusiva! Esmeralda, la ganadora de Survivor México 2024

La quinta temporada de Survivor México 2024 llegó a su fin entregándonos una final sin precedentes. Esmeralda Zamora, se convirtió en la primera mujer en ganar el reality y llevándose a casa un premio de 2 millones de pesos después de una temporada repleta de desafíos y estrategias.

Esmeralda llegó a la Gran Final, junto con Rasta, quien logró imponerse en las tres últimas pruebas para quedarse con los primeros votos. Sin embargo, esta ocasión el Concejo Tribal sería el que decidiera por su favorito, al final, Esme logró reunir los siete votos necesarios para ser la ganadora.

¿Cómo se sintió Esmeralda en la Gran Final de Survivor México 2024?

A pesar de que algunos espectadores no se sintieron satisfechos con la decisión que tomó al final el Concejo Tribal, y darle la victoria a Esme, ella dice sentirse tranquila.

“Estaba tranquila porque parte esas votaciones, eran parte de ese trabajo que había venido realizando las semanas anteriores, ganando calaveras, teniendo mi estrategia y me siento contenta con lo que hice”.

¿Qué opina Esmeralda de que los participantes eliminados votaran?

En las temporadas pasadas el público era quien decidía y para Esme estaba muy bien esa dinámica, pero tampoco era del todo equilibrado.

“El público no alcanza a percibir lo que realmente pasaba, la convivencia real y que lleguen y voten es muy padre, pero ya había un trabajo previo con sus fans. Que las cosas hayan cambiado me dio la oportunidad de estar aquí, de lo contrario habría estado en desventaja… Survivor no solo es competencia sino también convivencia”.

Para ella, la final idónea sería una donde cuenten las pruebas finales, los votos de los compañeros y los votos del público, sin dejar a nadie de lado.

¿Qué piensa Esmeralda de Rasta?



Menciona que durante las semanas que estuvieron participando en el reality, no tuvo casi contacto con Rasta, no obstante, es una persona a la que le tiene gran respeto.

“Cada vez que lo veía en una competencia, decía ‘voy por ti, voy por ti’ porque era una inspiración el tener que alcanzarlo. Él era de los más fuertes y si lograba alcanzarlo para mí era un logro”.

¿Qué será de Esmeralda ahora y que hará con el premio de Survivor México 2024?



Comenta que aún no tiene bien planeado lo que hará con el dinero, pero, de algo está muy segura, una parte la va a invertir y la otra parte la va a utilizar para llevar de viaje a sus papás, tal vez Europa.

Afirmó que quiere seguir concursando en realities que le exijan su máximo esfuerzo, por lo que, su siguiente meta es entrar a Exatlón.

Antes de concluir la entrevista, en exclusiva, Esme confesó que en algunas recompensas donde ganaba un pedazo de carne, guardaba una parte y se lo daba a Gaby para compartirlo.

“Siempre traté de compartir todo con mis allegados, porque me sentía muy mal de ver que yo estaba comiendo y ellos no”.