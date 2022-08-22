Esmeralda Ugalde y Johnny Sigal ¡recordaron su amor de La Academia!

En el podcast “Corazón Grupero: El Expediente” cada semana te enteras de los chismes del regional mexicano… pero también de algo más; así pasó esta semana con Esmeralda Ugalde y su confesión sobre su amor con Johnny Sigal en La Academia Bicentenario.

Y es que bajo la coyuntura de la final de La Academia 20 años, los conductores de Corazón Grupero, Alex Graza y Héctor Navarro comentaron el hecho de que Johnny publicó un video en el que canta a dueto con Esmeralda cuando ambos eran participantes del reality, y es que iterpetaron la misma canción que Nelson y Pamela Chuc en la semifinal más reciente.

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Yo no quería que lo subiera, le hice berrinche,

comentó Esmeralda Ugalde.

Cuando estuve en La Academia me acuerdo del nervio y lo vuelvo a vivir; me acuerdo de Lolita, me acuerdo de todos y no fue como una experiencia muy agradable… me traumó, ya lo trabajé; pero sí es cierto, el contexto estuvo bonito.

A lo que Héctor Navarro, sabiendo que el papá de la conductora no estaba muy de acuerdo con que su hija compitiera en La Academia, comentó:

Tú estabas muerta de miedo y Don Antero… ¡la cara de tu papá!… Qué momento ha de haber vivido Esmeralda de que su papá la estaba viendo, tú traías el amor con Johnny, pero no le podías decir nada…

La hermana de Ana Bárbara no quiso ahondar más en el tema ya que siempre ha mantenido su relación de 12 años con Johnny Sigal muy discreta, y concluyó con un “el pasado no nos define y vamos evolucionando y vamos creciendo”.

Visita de Rubi y Nelson

Casi al finalizar el podcast Rubi y Nelson, cuarto y quinto lugar de La Academia 20 años, se aparecieron de sorpresa en el podcast para agradecer todo el apoyo, además de confesar cómo vivieron sus castings y experiencia en La Academia, pues la potosina se fue a escondidas de su papá, y el guatemalteco quiso abandonar el proyecto después del primer concierto.

Mira el episodio completo y ¡entérate de más chisme!