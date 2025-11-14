4 Mil Kilómetros de Distancia: La Realidad Tras la Frontera

No te pierdas 4 Mil Kilómetros de Distancia, un documental que expone, sin filtros, la verdadera realidad de quienes viven y cruzan la frontera. A través de testimonios profundos, momentos crudos y paisajes que cuentan más que las palabras, esta producción muestra el lado humano detrás de un recorrido lleno de riesgos, esperanza y resistencia.