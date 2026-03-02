inklusion logo Sitio accesible
Arena CDMX: 14 años haciendo los eventos más espectaculares e inolvidables de México

Angélica Oropeza, directora de la Arena CDMX, nos habla sobre la historia del recinto y de la calidad que ofrece durante sus magníficos eventos.

¡Un recinto digno! Arena CDMX lleva más de 14 años haciendo los eventos más inolvidables, donde ofrecen comodidad, calidad de audio y sobre todo la magia de un show impresionante. Conoce todo lo que hay detrás de los espectáculos que cautivan a millones de personas con los mejores artistas.

