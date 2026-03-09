¡Que no cambie a su hija! La hija de Lourdes cambia a su bebé por un hombre

Lourdes se ha tenido que hacer cargo de su hija Alejandra sin el apoyo de su pareja, quien le fue infiel y después desapareció. Alejandra no quiso trabajar y ahora trabaja de edecán y con eso ayuda para los gastos de la casa. Eventualmente, Alejandra se embarazó de un señor casado que sí le da dinero para los gastos, pero no le dio su apellido. Ahora, Alejandra no cuida a la pequeña Sofía y Lourdes le pide a Alejandra que no cambie a su hija por un ‘nuevo’ hombre que no vale la pena y, de paso, le advierte a Luis que su hija necesita a un hombre y no a un niño.