¿Ya supiste? | Las declaraciones de Livia Brito en las inmediaciones del Reclusorio Sur, el zafarrancho con Ninel Conde en el aeropuerto y más
Revive lo de Livia Brito, Ninel Conde, Julio César Chávez y Maribel Guardia y más en "¿Ya Supiste?” con Antonio Castañeda, Mauricio Barcelata y Viviann Baeza.
Toda la información sobre el proceso legal que enfrenta Livia Brito y su presentación en el Reclusorio Sur para responder por el delito de falsedad de declaraciones. También, el zafarrancho que se armó con Ninel Conde en el aeropuerto con la polémica entre el que sería maquillista de el ‘Bombón Asesino’ y una periodista. Además, la aclaración de Julio César Chávez y Maribel Guardia sobre los chismes a partir de la naltrexona y más noticias del espectáculo. Así lo comentan Antonio Castañeda, Mauricio Barcelata y Viviann Baeza en ¿Ya supiste?