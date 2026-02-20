¿Existen ‘reglas’ en las relaciones abiertas? La sexóloga Mónica Zarazúa explica pros, contras y más
Mónica Zarazúa nos acompañó en Sin Sexura para platicar a fondo sobre las relaciones abiertas: reglas, pros, contras, cuándo sí y cuándo no. ¡Decide bien informado!
¿Tendrías una relación abierta? ¿Por qué las relaciones abiertas suelen ser mal vistas? ¿En realidad cómo es una relación abierta? En Sin Sexura platicamos con la sexóloga Mónica Zarazúa sobre la no monogamia ética o relaciones abiertas. ¡Infórmate, comparte y decide!