FOTOS | Así lucieron los atletas de Exatlón en la boda de Zudikey y Patricio. ¡Cambiaron el uniforme por vestidos y guayaberas!

Los atletas cambiaron el uniforme de Exatlón por vestido, tacones, guayabera y zapatos. GALERÍA

Una de las partes más importantes de los novios en una boda, ¡son sus invitados! Sus amigos más cercanos o quienes quieren que compartan con ellos ese momentotan especial. Esta boda colosal fue diferente pero muy especial, pues los novios no tenían a sus familias de sangre con ellos, ¡pero sí a su familia de colores! La familia que la vida les ha dado para pasar meses complicados en una experiencia que jamás olvidarán, Exatlón México. Así que tanto la familia roja, como la familia azul, estuvieron presentes, y claro que en este momento tan especial no podía faltar su narrador de aventura, ¡nuestro querido Antonio Rosique con su bella esposa! Que ya es como parte de su familia también.

Los atletas lucieron diferentes esta vez, no los vimos con sus uniformes mojados, sudados, con arena o con lodo, ¡ahora lucieron guapísimos! Pudimos verlos como nunca antes, las mujeres con vestidos largos de diferentes formas y modelos, las Titanes en color rojo y las Heroínas en color azul. Con un maquillaje muy sutil pero muy bonito, cabello planchado, ondulado y bien peinado; collares, aretes y hasta tacones, ¡¿quién dijo que una atleta solo tiene que usar tenis?! ¡Se veían espectaculares todas! Mientras que los hombres dejaron por un día los colores, pues fueron vestidos con solo uniforme y despeinados, se veían entre sí y no se reconocían, ahora sí se conocieron ya en todas las facetas. ¿No nos creen? ¡Vean la galería completita y chequen cómo lucían nuestros atletas!

Todos estaban muy felices de poder compartir esa felicidad y ese momento tan especial con sus compañeros y amigos Zudy y Pato. Aunque los Héroes son del equipo contrario, también son especiales, ya que comparten sueños, metas y aventuras y nadie mejor que ellos comprenden lo que están sintiendo y viviendo. Además, hay grandes amistades en ambos equipos fuera de la competencia, ¡y eso hace Exatlón, crea lazos que no se podrán romper jamás!

Con esa unión que sienten, sus amigos y compañeros de aventura les dejaron buenos deseos y hasta tips para tener una noche colosal. Algunos les desearon mucho amor y felicidad, lo que se desea en todas las bodas; Javi Márquez les dijo que lo disfrutaran mucho, que vivieran al máximo cada día, tanto en su vida nueva como matrimonio, hasta cuando decidan formar una familia, él es el único atleta de Exatlón casado y con una hija, ¡así que sabe lo que dice! Otros como Valery y Keno confesaron que les tienen envidia de la buena, pues “comen pan frente a los pobres”, y es que ninguno de los 2 tiene pareja y les gustaría sentir el amor que ellos dos sienten y transmiten, ¡pues ya se están tardando! ¿A poco no? Otros amigos dijeron que admiran la forma en que se tratan y todo el amor que se les ve a kilómetros de distancia. Ana y Mariana contaron que son como los papás del equipo de Titanes, pues les dan consejos tanto de manera personal, como de pareja, son los que los escuchan, los apoyan y están con todos, ¡además, admiran la galanura de Patricio! Y dijeron que como él, ya no hay. Procura y consiente mucho a Zudy, siempre la hace sentir bien y ve la manera de que ella esté cómoda y feliz, ¡y ella vaya que es sumamente feliz! Esa sonrisa de oreja a oreja que tiene siempre, no la puede ocultar. Algunos otros comentaron que no habían conocido a una pareja más perfecta, ya que se complementaban de una manera muy especial, ¡otros como Doris, les recomendaron leer el Kamazutra completo! ¡¿Qué tal, eh?! Todos los tips son bienvenidos... ¡Y hasta le pidieron a Pato tener la puntería que tiene en los circuitos, para poder ver pronto a un “Patito” corriendo en la playa! ¿Ustedes qué opinan?

No cabe duda que la familia de Exatlón México es una gran familia, con amistades y relaciones sólidas, con seres humanos muy divertidos, amorosos, talentosos y muy guapos. ¡Esperen más fotos exclusivas de la boda de Pato y Zudy!