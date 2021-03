TAG del eliminado: Doris Del Moral Rosique. Te contamos datos que seguro no sabías sobre nuestra querida Dorch.

Te decimos cuántas carreras corrió, cuántas ganó, cuántas perdió y cuántas semanas estuvo en Exatlón.

Esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes ha sido muy especial, ya que participaron atletas que ya todos conocíamos, ¡que ya sabíamos sus historias y estábamos encariñados con ellos!

Al hablar del equipo azul de Héroes, se nos vienen a la mente las palabras familia, amor, unión, apoyo, honestidad, ¡equipo! Y sin duda una de las más queridas para ellos y para los fans tanto azules como rojos, es Doris, ¡nuestra querida “Bulldozer”! Recordemos que llegó un par de meses después de que empezó la aventura, no pudo iniciar con nosotros la temporada, pues lamentablemente su papá murió un mes antes por COVID-19. Pero se integró con mucho amor y mucha pasión.

Al principio no daba muchos puntos, pues estaba en el proceso de adaptación, ¡pero no temió enfrentarse a grandes como Mati o Zudi, ¡al contrario! Amaba ir contra ellas para crecer, para hacerse más rápida y certera, ¿y qué creen? ¡Lo logró! Se hizo imparable, en varias ocasiones logró ganarle a aquellas atletas que admiraba, ¡le ganó a todas y a todos! Pues también compitió contra hombres y logró ganar.

El alma del equipo azul, Doris, tuvo que abandonar la competencia, ¡pero se fue como una grande! Pues no fue porque no diera puntos, ¡sino porque ya está en la etapa final en la que todas las mujeres y hombres de ambos equipos están en riesgo! Dio todo, no se dejó vencer y se va como una ganadora, y lo más importante, ¡con el amor de los fans de Exatlón México! Pero, ¿qué logró? ¿Cuántas semanas estuvo luchando? ¿Cuál fue su porcentaje final? ¡Aquí te lo decimos! Checa las fotos y sigue leyendo.

Nombre: Doris Del Moral Rosique

Lugar de Nacimiento: Tabasco

Edad: 25 años

Deporte: Patinaje de velocidad ¡y vino a Exatlón a evolucionar! (Léase cantando).

Temporada: Primera temporada, ¡sí, la más épica!

Equipo: Contendientes

Mejores amigos de su temporada: Ernesto, Pascal, Antonieta, Macky y Nano. ¡Son una gran familia!

Lugar en el que quedó en la primera temporada: Tercer lugar de su equipo, octavo lugar en toda la competencia. ¡Cuando ella salió, solo quedó Ernesto y Macky en el equipo azul! ¿Se acuerdan?

Lesiones: Rodillas. Ya las tenía sentidas de antes, ¡así que después de un tiempo de terminada la competencia, tuvo que someterse a una operación en ambas rodillas!

Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Semana 9, episodio 45.

Equipo: Azul de Héroes

Mejores amigos actual temporada: Pascal, Ernesto, Casandra y Christian. Con todos se llevó increíble e hizo una gran familia, pero ellos tres fueron los más especiales.

Medallas ganadas: 2

Mejor premio ganado: ¡Un carro! Y no solo eso, en la final fue contra un hombre, contra Christian “Yomi”. ¡Mujer, sexo fuerte!

Carreras: 287

Victorias: 152

Derrotas: 134

Efectividad: 53% ¡al final se convirtió en una de las mejores!

Llegó a la semana: 27

Eliminó a: Wushu y Samara

La eliminó: Evelyn Guijarro

Apodos: “Doris Power” y “Bulldozer, ¿cuál te gusta más?

Lesiones: Ninguna. ¡Afortunadamente!

Festejo: ¡Dedicado a su papi en paz descanse!

Habilidades: Es súper certera, paciente, ¡y apasionada! Nunca se rinde. ¡Y es buenísima en el agua!

Debilidades: La velocidad, ¡aunque al final, se volvió súper rápida!

¡Te vamos a extrañar, Doris! Pero nos quedamos con tu ejemplo de garra, actitud y con tu gran corazón. ¡Te seguiremos apoyando y siguiendo en todo lo que hagas!

