TAG de la pareja: Doris y su novia Viri. Su historia de amor no fue fácil al principio, pues las juzgaban. Pero ahora están más felices que nunca.

Todos vemos a los atletas de Exatlón darlo todo en los circuitos y dedicar sus puntos o medallas cuando los ganan. ¿Pero quiénes están detrás de ellos apoyándolos incondicionalmente y para quiénes son esas dedicatorias? Te hemos estado presentando las historias de amor de tus atletas y sus parejas afuera del programa, ¡y esta vez es el turno de una chica azul! Llena de energía, de amor, divertida y excelente competidora de la primera temporada, ¡Doris Del Moral! Sigue leyendo y viendo todas las fotos de Doris y su novia Viridiana, ¡porque el amor se da en todas sus formas y ellas son un claro ejemplo de ello!

Nuestra querida “Doris Power” está en las tierras y las playas de Exatlón Titaves vs. Héroes, concentrada y aislada, por lo que ella no pudo contarnos mucho, ¡pero su novia Viridiana nos dio muchos detalles bonitos sobre su relación! ¿Quieres saber más de esta pareja? Sigue leyendo y checa todas las fotos, están muy bonitas...

TAG DE LA PAREJA: Doris y su novia Viridiana.

- ¿En dónde se conocieron? En el patinaje, Viri llegó a entrenar al grupo en donde Doris estaba y empezaron a conocerse, ¡primero fueron muy buenas amigas!

- Primera cita: Fue en una albercada, ¡qué romántico y divertido!

- ¿Quién estuvo interesada primero? ¡Doris! Le hacía muchas preguntas a Viri como insinuándole algo más, ¡fue midiendo el terreno primero antes de aventarse!

- ¿Cuánto tiempo llevan juntas? 6 años 4 meses, ¡wow, una relación duradera! ¡Y lo que falta!

-¿Quién dijo TE AMO primero? Doris fue la primera en decir TE AMO, ¡awww! Nos consta que es una mujer muy cariñosa.

- ¿Qué es lo que más le gusta a Viri de Doris? Su forma de ser, cómo lucha por lo que quiere, sus piernas y su boca, ¡aush!

- ¿Qué es lo que más le gusta a Doris de Viri? ¡Todo! Doris ama tanto a Viri, que ha confesado que no le cambiaría nada, ¡pues piensa que es perfecta para ella!

- ¿Qué es lo que Viri admira más de Doris? Que es muy aferrada a las cosas que ella quiere, nunca se rinde y lucha por lo que desea.

- ¿Quién es la más celosa? ¡Viri!

- ¿Cuántos años tienen? Viridiana tiene 30 años y Doris tiene 25.

- ¿Quién dio el primer beso? ¡Viridiana! El primer día que empezaron a andar le robó un beso a Doris.

- ¿Quién es más romántica? ¡Las 2! Pero Doris un poquito más.

- ¿Quién es la que pide perdón primero después de pelear? ¡Doris! No le gusta quedarse molesta por mucho tiempo.

- ¿Quién cocina mejor? ¡Doris! Al estilo Tabasco, ¡qué rico!

- ¿Quién es más necia? Doris. ¡Quién lo diría!

- ¿Quién es más enojona? Viri, ¡lo bueno es que Doris no se toma las cosas personales y le da vuelta a la página!

- ¿Quién es más desordenada? Viri también.

- ¿Quién es más sociable? ¡Doris sin duda!

- ¿Quién es la más detallista? ¡Ambas!

- ¿Quién es más sensible? ¡Viridiana!

- ¿Quién es más floja? Viri

- ¿Quién es más impuntual? Ambas, pero no siempre, cuando se trata de algo sumamente importante son muy puntuales.

- ¿Quién es la más divertida? ¡Doris! Nos consta, ¡por eso lleva una increíble relación con Ernesto, Pascal y La Bestia, son iguales!

- ¿Quién baila mejor? ¡Doris! ¿Recuerdan el concierto de Daddy Yankee que ganaron los azules en la primera temporada? ¡La vimos mover con todo el bote!

- ¿Qué canción las representa? “Mi Persona Favorita” de Río Roma, pues piensan que todo lo que la canción dice, se acopla a su relación. Y una un poco más reciente “Amor de mi Vida” de Maluma, ¡se la cantan mutuamente siempre!

- Si pudieran describir en 3 palabras su relación, serían: amor, respeto y mucha diversión.

Además, Viri nos confesó que al principio su relación fue bastante difícil, pues sus papás no aceptaban del todo sus preferencias, pero Doris siempre estuvo apoyándola y ayudándola a superarlo. Es por ello que ahora más que nunca disfrutan su relación, aman estar juntas y tomarse de la mano en público, porque antes Viri no se animaba a hacerlo. Les da mucho gusto que ahora les escriben para decirles que los/las inspiran a decir cómo son y lo que realmente les gusta y los hace felices, pues a ellas las ven felices y con plena libertad.

Doris y Viri les dan a todos el consejo de que sean felices sin importar lo que los demás digan o piensen de ustedes, que disfruten, amen y respeten a su pareja sea cual sea su forma de amor. ¡Qué padre historia! Les deseamos mucho amor y éxito en todo lo que emprendan, ¡y esperamos ver a “Doris Power” mucho tiempo más en las tierras de Exatlón!