Grupo Salinas cumple 120 años de cumplirle a México, creando valor, prosperidad y oportunidades para millones de mexicanos

Bajo la visión de su presidente y fundador, Ricardo B. Salinas Pliego, el grupo se ha consolidado como un actor empresarial de gran relevancia no solo en México, sino también con presencia importante en Latinoamérica y Estados Unidos.

Líneas de comunicación de Grupo Salinas

Las empresas de Grupo Salinas son referentes de los sectores donde operan pues generan un impacto tangible en la vida de las personas, ofreciendo soluciones que amplían oportunidades, impulsan la inclusión y contribuyen a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. La innovación y la resiliencia han sido principios inescapables, permitiéndole transformar industrias, adaptarse a los desafíos y salir fortalecidos en cada etapa.

Grupo Salinas es también una comunidad de más de 200 mil familias mexicanas que encuentran en sus empresas oportunidades de crecimiento, estabilidad y desarrollo profesional. Con el ejemplo del señor Salinas Pliego, Grupo Salinas se sustenta en valores y principios inalienables, entre los que destacan la defensa de la libertad, el respeto a la verdad y la convicción de que las sociedades prosperan cuando las personas pueden pensar, emprender y decidir libremente.

Su compromiso con México también se refleja en su acción social y educativa, enfocada en formar capacidades y abrir horizontes para que niñas, niños y jóvenes puedan imaginarse más y construir un mejor futuro. Con este aniversario, se reafirma el impulso que Ricardo Salinas ha dado para dar una batalla cultural que permita construir un México próspero, competitivo y libre.

Datos de Soporte de Grupo Salinas

Grupo Salinas es uno de los grupos más relevantes de la región latinoamericana, liderando sectores tan diversos como el retail, las telecomunicaciones, la banca y la movilidad.

Elektra, con 75 años de historia y 2,617 puntos de venta, ha construido un modelo de negocio exitoso basado en confiar en los mexicanos y acercar productos y servicios de calidad a millones de familias

TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español en el mundo, llevando información y entretenimiento a millones de hogares.

Banco Azteca atiende a más de 22 millones de clientes y es el banco privado con más sucursales en México; además, es la única opción bancaria en 177 municipios, impulsando la inclusión financiera en el país.

Afore Azteca se ha consolidado como una de las administradoras de ahorro para el retiro más relevantes, al concentrar cerca del 25% del mercado y fortalecer la confianza de millones de trabajadores.

Totalplay ha sido pionero en la digitalización de México, con más de 164,000 kilómetros de red de fibra óptica que hoy brindan conectividad a 5.5 millones de clientes en 87 ciudades.

Italika, marca de la división de movilidad de Grupo Salinas, GS Motos, ha transformado la movilidad en México, permitiendo que más de 10 millones de personas accedan a un vehículo propio, ampliando su independencia y oportunidades de generación de ingresos.

Grupo UPAX colabora con más de 360 empresas de 70 industrias, ofreciendo soluciones de investigación, publicidad y tecnología que impulsan la innovación empresarial en el país.

A través de Fundación Azteca, más de 132 mil vidas han sido transformadas mediante programas educativos y de desarrollo, ampliando oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

El Centro Ricardo B. Salinas Pliego a través de su amplia plataforma digital e iniciativas como Festival de las Ideas, Caminos de la Libertad, Arte & Cultura y Kybernus, promueve la defensa de la libertad, el pensamiento crítico y el liderazgo ciudadano.

La Universidad de la Libertad forma nuevas generaciones de líderes, promoviendo pensamiento crítico, visión empresarial y la creación de valor para México.