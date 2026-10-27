Cómo maquillar “pestañas de araña": 3 ideas sencillas para estar a la moda y lucir una mirada impactante

Las pestañas de araña son una tendencia de maquillaje que consiste en agrupar algunas pestañas en pequeños mechones para conseguir una mirada intensa, definida y con un toque retro. Aunque recuerdan al estilo que popularizó la modelo Twiggy durante los años 60, su versión actual apuesta por una apariencia más atrevida, con pestañas largas y texturizadas que se convierten en el centro de atención .

De acuerdo con Vogue México, puedes recrear este efecto con una máscara voluminizadora y unas pinzas para cejas que ayuden a definir los mechones .

Una por una, las ideas de pestañas de araña para Halloween 2026

1. Pestañas de araña clásicas en color negro

Pestañas de araña clásicas en color negro.|(Especial/Pinterest)

Si quieres probar esta tendencia por primera vez, comienza con un diseño tradicional que destaque tanto las pestañas superiores como las inferiores. Primero, riza tus pestañas y aplica una capa de máscara negra desde la raíz hasta las puntas con movimientos en zigzag. Después, añade una segunda capa para conseguir más volumen y, con cuidado, utiliza unas pinzas limpias para juntar algunas pestañas en pequeños grupos. El secreto está en crear mechones definidos y evitar el exceso de producto que pueda formar grumos demasiado grandes. Puedes acompañar este maquillaje con sombras nude y labios naturales para dejar que tu mirada sea la protagonista.

2. Pestañas de araña inferiores para una mirada estilo muñeca

Pestañas de araña inferiores para una mirada estilo muñeca.|(Especial/Pinterest)

Si prefieres un maquillaje original que destaque tus ojos, puedes concentrar el efecto en las pestañas inferiores. Para lograrlo, utiliza la punta del cepillo de tu máscara y aplica el producto con movimientos suaves, procurando separar algunos mechones para conseguir ese acabado gráfico característico. En este caso, puedes dejar las pestañas superiores con una capa ligera de rímel para equilibrar el resultado. Esta versión es ideal para quienes buscan una mirada inspirada en las muñecas y en el maquillaje retro, sin necesidad de utilizar pestañas postizas. Completa el look con un delineado fino y un poco de iluminador en el lagrimal.

3. Pestañas de araña con delineado y sombras

Pestañas de araña con delineado y sombras.|(Especial/Pinterest)

Para una versión más llamativa, combina los mechones de pestañas con un delineado negro y sombras en tonos café, gris o beige. Comienza aplicando una sombra suave sobre el párpado y dibuja una línea fina a ras de las pestañas superiores. Después, aplica la máscara y define algunos mechones para crear contraste entre el maquillaje y la textura de las pestañas. Si quieres experimentar con diferentes estilos, puedes encontrar referencias visuales en Pinterest, donde hay ideas de maquillaje para adaptar esta tendencia a tu gusto. Es una alternativa para una fiesta, una salida nocturna o cualquier ocasión en la que quieras lucir una mirada más dramática.

Cómo maquillar las pestañas de araña sin grumos

Antes de comenzar, asegúrate de que tu máscara de pestañas tenga una textura adecuada y no esté seca. Aplica el producto en capas finas y deja que se asiente ligeramente antes de añadir más. Si utilizas pinzas para agrupar las pestañas, hazlo con cuidado y mantén la herramienta alejada del ojo para evitar lesiones.

También es importante retirar el maquillaje al final del día con un desmaquillante suave, sin frotar ni tirar de las pestañas. De esta manera, podrás experimentar con diferentes versiones de esta tendencia sin descuidar el cuidado de tus ojos.

Las pestañas de araña son una opción para quienes buscan salir de los maquillajes convencionales y darle protagonismo a la mirada. Con una buena máscara, unos cuantos mechones bien definidos y el estilo que más te guste, puedes conseguir un resultado moderno y llamativo sin complicar demasiado tu rutina de belleza.