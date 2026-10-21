Cómo aplicar la máscara solo en las pestañas superiores para levantar la mirada sin marcar patas de gallo

Si buscas una mirada más abierta y rejuvenecida sin complicar tu rutina de maquillaje, aplicar la máscara únicamente en las pestañas superiores puede ser un truco sencillo y favorecedor. Esta técnica ayuda a dirigir la atención hacia arriba, destacar los ojos y conseguir un acabado más ligero, sin recargar la zona inferior, donde el producto puede acumularse y resaltar las líneas de expresión.

De acuerdo con Glamour México, la clave para conseguir un efecto de mirada levantada está en preparar las pestañas, rizarlas antes de aplicar el producto y trabajar con capas ligeras. La forma de aplicar la máscara puede cambiar por completo el resultado del maquillaje, especialmente si buscas alargar las pestañas y aportar una apariencia más fresca sin necesidad de recurrir a demasiados productos .

¿Cómo aplicar la máscara en las pestañas superiores para levantar la mirada?

1. Riza las pestañas antes de maquillarlas

El primer paso es utilizar un rizador sobre las pestañas limpias y secas, siempre antes de aplicar la máscara. Colócalo cerca de la raíz con cuidado y presiona suavemente durante unos segundos. Esto ayudará a elevarlas desde la base y a crear una curva que abra visualmente los ojos.

Priemro riza las pestañas antes de maquillarlas.|(Especial/Pinterest)

2. Aplica la máscara desde la raíz hasta las puntas

Retira el exceso de producto del cepillo y colócalo en la raíz de las pestañas superiores. Después, deslízalo hacia las puntas con movimientos suaves en zigzag. Esta técnica permite separar las pestañas, darles definición y evitar los grumos que pueden hacer que el maquillaje luzca pesado.

3. Concentra el producto en la parte exterior

Si quieres conseguir un efecto lifting, aplica una pasada adicional en las pestañas de la mitad externa del ojo. Al dirigirlas ligeramente hacia arriba y hacia afuera, puedes crear una apariencia más alargada sin necesidad de delineados intensos. Procura no saturar las puntas para mantener un acabado natural.

4. Evita la máscara en las pestañas inferiores

Prescindir del rímel en la parte inferior ayuda a mantener el maquillaje más limpio y evita que el producto se transfiera a la zona de la ojera. Aunque no elimina las patas de gallo, puede evitar que el maquillaje acentúe visualmente algunas líneas de expresión al acumularse en los pliegues.

Separa las pestañas para un acabado ligero.|(Especial/Pinterest)

5. Separa las pestañas para un acabado ligero

Si notas que algunas pestañas quedaron pegadas, utiliza un peine especial antes de que la máscara se seque por completo. Vogue México recomienda trabajar la aplicación con precisión para destacar las pestañas y conseguir que los ojos se vean más grandes. Recuerda que no necesitas muchas capas: una o dos bien distribuidas pueden ser suficientes.

¿Por qué funciona este truco de maquillaje?

La combinación de pestañas superiores elevadas y una zona inferior sin producto crea un efecto visual más despejado. Para conseguirlo, elige una máscara que aporte longitud y curvatura, evita las capas demasiado gruesas y adapta la técnica a la forma de tus ojos. Así podrás levantar visualmente la mirada con un maquillaje sencillo, natural y favorecedor.