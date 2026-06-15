Las obligaciones y responsabilidades legítimas que tiene un hijo con un padre o madre que es adulto mayor

El licenciado Teodoro Serralde, especialista en derecho patrimonial y familiar nos explica y responde todas las dudas acerca de la importancia legal de hacer valer los derechos de los adultos mayores, la responsabilidad que tienen los hijos con ellos económicamente y hacerlo sentir parte de la sociedad. Actualmente la ley protege a los adultos mayores para que no puedan ser despojados de sus bienes mientras se encuentren con vida.