¿Has permanecido en relaciones infelices? El psicoterapeuta Walberto Tenorio explica cómo salir adelante
¿Has decidido quedarte en relaciones infelices? ¡Cuidado! El psicoterapeuta Walberto Tenorio explicó cómo dejar de creer que no merecemos mejores relaciones.
¿Miedo, inseguridad, dependencia emocional? ¿Por qué nos quedamos en relaciones infelices? Mauricio Barcelata platicó con el psicoterapeuta Walberto Tenorio, quien profundizó sobre los vínculos afectivos y lo apegos que se van formando con el paso del tiempo. ¿Todo se tratará de la baja autoestima? ¡Toma nota y comparte!