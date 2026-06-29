¿Has permanecido en relaciones infelices? El psicoterapeuta Walberto Tenorio explica cómo salir adelante

¿Miedo, inseguridad, dependencia emocional? ¿Por qué nos quedamos en relaciones infelices? Mauricio Barcelata platicó con el psicoterapeuta Walberto Tenorio, quien profundizó sobre los vínculos afectivos y lo apegos que se van formando con el paso del tiempo. ¿Todo se tratará de la baja autoestima? ¡Toma nota y comparte!