Fundación Azteca de Grupo Salinas, ÁGAPE y ANTHUS, unen fuerzas en materia de prevención contra la trata de personas. Mariana Wenzel, directora general y co-fundadora de ANTHUS, y Verónica Flores, fundadora de ÁGAPE, profundizaron sobre la esclavitud moderna y explicaron cómo trabajan de manera conjunta para lograr hacer conciencia y marcar diferencia entre mexicanos y extranjeros.