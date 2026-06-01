Esto es lo que te urge saber sobre los testamentos y las herencias

¿Sabes cuáles son las consecuencias de no dejar un testamento? ¿Sabes para qué es un testamento y cómo funciona? El Lic. Teodoro Serralde, especialista en derecho patrimonial y familiar, nos acompañó para aclarar todos las dudas sobre las herencias de bienes materiales, obligaciones, deudas , testamentos y más. ¿No es buen negocio heredar un inmueble? ¿Cuál es la diferencia entre una donación y una herencia? No pierdas detalle y comparte esta información de En Buenas Manos.