¿Los hombres son sexuales y las mujeres emocionales? ¿Extrañas el sexo o a la persona? ¡La ciencia desmiente los mitos!

¿La mente o el cuerpo? ¿Qué tarda más en olvidar? Algunas personas aseguran que pueden separar las emociones de la mente, pero no es así. Samantha Núñez platicó con la sexóloga Ana Franco, quien nos explicó que, al ser seres integrales, no es tan sencillo separar las emociones de las sensaciones. ¿El hombre es lo sexual y las mujeres son lo emocional? ¡Falso! Checa todos los mitos que desmintió Ana Franco sobre el sexo.