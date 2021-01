Aristeo Cázares responde a sus compañeros luego de que lo acusaron de traidor en Exatlón: Titanes vs Héroes.

La derrota de Aristeo Cázares ante Christian Anguiano en la batalla por la supervivencia llevó a los Titanes a asegurar que el practicante de parkour se dejó ganar para ayudar a su hermano, Ernesto Cázares, a permanecer en el programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

“La traición está presente”, dijo Misael Rodríguez tras la derrota del Sky Brother, quien reaccionó molesto ante las suposiciones de sus compañeros: “Yo no me dejé ganar. No iba a contaminar al equipo con mi vibra negativa. Me fui para allá porque perdí. En ningún momento me he dejado perder, mi hermano ya está en el duelo de eliminación”.

La defensa de Aristeo Cázares fue más allá y dejó claro que en ningún momento ha jugado en contra de los intereses de su equipo: Los juegos de supervivencia es donde se presentan todo tipo de roces y problemas. Ayer desde el circuito de la ciudad traía muchas cosas en la cabeza, porque mi hermano está en riesgo”.

“Fue un detonante el hecho de recibir un comentario de este tipo, de que me había dejado ganar y nunca ha sido así. Se ha usado mucho eso de la hipocresía. No entiendo por qué se ponen así", abundó.

Ana Lago y Heliud Pulido, quienes decidieron en su momento apartarse del resto de sus compañeros, coincidieron que las cosas en el equipo rojo cada vez se ponen más intensas, sin duda, se aproximan mayores emociones en el reality que puedes seguir a través de la señal de Azteca UNO.

